La Semaine Bleue est la « semaine nationale des retraités et des personnes âgées », un rendez-vous qui a lieu chaque année la première semaine d’octobre sur tout le territoire français. L’objectif est de valoriser la place des Aînés dans la société et de favoriser les liens intergénérationnels. Après plusieurs années d’interruption, la municipalité a décidé de relancer cette Semaine Bleue avec un programme d’animations et d’ateliers placés sous le signe du bien-être, du plaisir et de la convivialité, pour les Batziens âgés de 65 ans et plus. Au programme : Lundi 4 octobre : journée “bien-être” : gratuit Mercredi 6 octobre : croisière “L’Erdre et ses châteaux” : 7€ Vendredi 8 octobre : après-midi dansant : gratuit

