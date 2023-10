Loto du Comité des Fêtes de Lagarde La Selve, 3 février 2024, La Selve.

La Selve,Aveyron

Le Comité des fêtes vous invite à son loto qui aura lieu à la salle des fêtes de Lagarde à 20h30..

2024-02-03 fin : 2024-02-03 . .

La Selve 12170 Aveyron Occitanie



The Comité des fêtes invites you to its bingo, to be held in the Lagarde village hall at 8.30pm.

El Comité des fêtes le invita a su bingo, que se celebrará en la sala de fiestas de Lagarde a las 20.30 h.

Das Festkomitee lädt Sie zu seinem Lotto ein, das um 20:30 Uhr im Festsaal von Lagarde stattfindet.

Mise à jour le 2023-10-11 par OFFICE DE TOURISME DU REQUISTANAIS