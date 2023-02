L’art du cuir La sellerie limousine, 27 mars 2023, Maisonnais-sur-Tardoire.

L’art du cuir 27 mars – 2 avril La sellerie limousine

Visite de l’atelier comprenant la découverte d’une collection d’outils et machines unique en Europe. handicap moteur mi

La sellerie limousine 6 allée de l’amitié 87440 Maisonnais-sur-Tardoire Maisonnais-sur-Tardoire 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “https://www.metiers-art.com/SELLERIE-LIMOUSINE-Yves-PENHOET”}]

05.55.58.79.74 https://www.sellerie-limousine.com/

Ces portes ouvertes d’atelier offrent un cadre de rencontre privilégié aux passionnés de savoir-faire cuir. Un artisan au parcours singulier, doté d’une pratique pluriprofessionnelle, d’un amour de l’histoire et du patrimoine des métiers du cuir font de cet évènement, JEMA 2023, une destination idéale pour découvrir métiers et savoir-faire de sellier, bourrelier et maroquinier au travers de :

VISITE D’ATELIER

Au travers de la visite de l’atelier, le visiteur pourra percevoir : l’environnement professionnel, ses équipements, ses outils et les divers cuirs travaillés.

DÉMONSTRATIONS DE SAVOIR-FAIRE

Destinées à la mise en relief de certains gestes professionnels, ces démonstrations exposent la spécificité des métiers de : sellier, bourrelier et maroquinier.

EXPLORATION DES COLLECTIONS

Depuis quelques années, l’artisan réunit une collection d’outils dans la perspective de la création d’un espace muséal.

DÉCOUVERTE DES CRÉATIONS

Les productions regroupées traduisent l’éventail de compétences qui peut être déployé pour les projets confiés à l’artisan.

L’ATELIER DES + DE 12 ANS

Formateur, un jour, formateur toujours. Après avoir montré le geste à vitesse réelle, une démonstration plus lente et commentée viendra décomposer les étapes clefs avant de laisser place aux initiations de :

couture mains du cuir à l’aide de fil de lin, deux aiguilles et la pince à coudre,

finition des tranches du cuir avec teinture à l’eau et cire d’abeille.

Yves Penhoët – Sacs à main et vide-poches avec peinture sur cuir.