Marché Artisanal de Noël La Selle-sur-le-Bied

Loiret Marché Artisanal de Noël La Selle-sur-le-Bied, 9 décembre 2023, La Selle-sur-le-Bied. La Selle-sur-le-Bied,Loiret Marché artisanal de Noël organisé par le Comité des Fêtes de La Selle sur le Bied..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. . La Selle-sur-le-Bied 45210 Loiret Centre-Val de Loire



Christmas craft market organized by the Comité des Fêtes de La Selle sur le Bied. Mercado navideño de artesanía organizado por el Comité des Fêtes de La Selle sur le Bied. Kunsthandwerklicher Weihnachtsmarkt, organisiert vom Comité des Fêtes de La Selle sur le Bied.

