La Batterie – Guyancourt, le samedi 4 juin à 20:30

L’opportunité rêvée pour monter sur scène ! Artistes d’ici ou d’ailleurs, que votre groupe fasse du reggae, du rock ou du rap… vous avez jusqu’au 19 mai pour candidater par email à studios.labatterie@ville-guyancourt.fr et avoir votre chance de vous produire à La Batterie. Après sélection, découvrez les 3 groupes choisis sur notre site Internet et nos réseaux sociaux ! Nouveaux talents, jeunes artistes ou pépites passées inaperçues… découvertes musicales assurées ! ▬▬▬▬▬▬ Plus d’informations sur www.labatteriedeguyancourt.fr Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. LA SÉLECTION DE LA BATTERIE Montez sur scène ! La Batterie – Guyancourt 1 Rue de la Redoute 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines

2022-06-04T20:30:00 2022-06-04T22:30:00

