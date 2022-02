La sélection de La Batterie La Batterie – Guyancourt Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

La sélection de La Batterie

La Batterie – Guyancourt, 26 mars 2022, Guyancourt.

La Batterie – Guyancourt, le samedi 26 mars à 20:30

Artistes d’ici ou d’ailleurs, que votre groupe fasse du reggae, du rock ou du rap… vous avez jusqu’au 1er mars pour candidater par email à [studios.labatterie@ville-guyancourt.fr](mailto:studios.labatterie@ville-guyancourt.fr) et avoir votre chance de vous produire à La Batterie. Après sélection, découvrez les 3 groupes choisis sur notre site Internet et nos réseaux sociaux ! Nouveaux talents, jeunes artistes ou pépites passées inaperçues… découvertes musicales assurées !

Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles

