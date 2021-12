GUYANCOURT La Batterie Guyancourt LA SELECTION DE LA BATTERIE La Batterie GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

Artistes d’ici ou d’ailleurs, que votre groupe fasse du reggae, du rock ou du rap … vous avez jusqu’au 1er mars pour candidater par email à studios.labatterie@ville-guyancourt.fr Découvrez les 3 groupes sélectionnés sur notre site Internet et nos réseaux sociaux ! Des découvertes, de la joie, des rencontres … venez nombreux partager l’amour de la musique ! ▬▬▬▬▬▬ Plus d’informations sur www.labatteriedeguyancourt.fr Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. Candidatez pour montez sur scène ! La Batterie 1 Rue de la Redoute GUYANCOURT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T20:30:00 2022-03-26T22:30:00

