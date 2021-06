La Seine n’est pas à vendre – Argenteuil (95) Complexe Jean Vilar – Argenteuil, 12 juin 2021-12 juin 2021, Argenteuil.

La Seine n’est pas à vendre – Argenteuil (95)

Complexe Jean Vilar – Argenteuil, le samedi 12 juin à 10:30

Arrêtons le bétonnage et les projets de multiplexe, logements ou centre commercial sur l’île Héloïse. Protégeons et restaurons leurs paysages. Préservons les arbres. Rouvrons le chemin de halage et retrouvons la continuité de promenade vers Épinay. Luttons contre la pollution automobile, donnons priorité autour de l’île aux piétons et aux cyclistes. _Programme de la journée :_ **De 10h30 à 12h00** : tractage et distribution de cartes postales au marché Colonie **À partir de 12h30** : pique-nique sur le square de Jean Vilar **13h** : apéritif partagé, conférence de presse prévue, interventions filmées **13h20** : pique nique partagé **À partir de 15h** : déplacement vers la rue de Buan * en vélo ou à pied, voiture pour celles et ceux qui en auraient besoin (distance : 2,1 km) * 15h30 : RV sur place, devant l’entrée de Fayolle, rejoints par les vélo-écoles MDB de Bezons et d’Argenteuil et tous les * Prise de parole sur la demande de réouverture de l’itinéraire de bord de Seine (chemin de halage) conformément à la loi, et rappelant le travail antérieur (dossier de 2014 communiqué par Anne Gellé…). * Photo de groupe. **16h30** : dispersion rue de Buan.

Redonnons vie à la Seine, ses îles et ses rives !

Complexe Jean Vilar – Argenteuil 9 boulevard Héloïse, Argenteuil Argenteuil Val-d’Oise



