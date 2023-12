LE PRENOM THEATRE SEBASTOPOL Lille, 31 décembre 2023, Lille.

Les Thibautins dans Le Prénom, une comédie de Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière.Belle allure, cultivant l’ironie et la provocation avec délectation, Vincent s’apprête à devenir père. Invité à dîner chez sa sœur, Elisabeth et son beau-frère, Pierre, il y retrouve Claude, son ami d’enfance.Devant le retard de son épouse Anna, il décide seul de révéler le prénom de leur futur enfant. Cette annonce provoque la consternation générale… et l’ambiance se délite au fil de la soirée.Rancoeurs, petites humiliations mal digérées et grosses révélations remontent à la surface. Une comédie brillante, drôle et caustique ! Un enfant c’est le début du bonheur, un prénom c’est le début des emmerdes !

Tarif : 24.00 – 54.00 euros.

Début : 2023-12-31 à 18:00

THEATRE SEBASTOPOL PLACE SEBASTOPOL 59000 Lille