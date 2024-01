LE COEUR DU SON LA SEINE MUSICALE – PETITE SEINE Boulogne Billancourt, dimanche 9 juin 2024.

Performance sonore et chore´graphiqueMaguelone Vidal conception, mise en sce`ne et compositionFabrice Ramalingom collaboration a` la chore´graphieRomain de Lagarde cre´ation lumie`re E´tudiants en danse de la classe pre´paratoire a` l’enseignement supe´rieurdu CRR de Boulogne-Billancourt Avec Maguelone Vidal, le son du cœur devient matie`re pour une performance sonore et chore´graphique ou` 4 danseurs e´voluent sur une musique qui s’e´crit au rythme de leurs battements cardiaques. Mixe´s, sculpte´s, se´quence´s, re´pe´te´s, les sons du cœur se re´ve`lent tout aussi singuliers qu’universels. Le Cœur du sonDurée : 35 min sans entracte

Tarif : 7.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-06-09 à 14:00

Réservez votre billet ici

LA SEINE MUSICALE – PETITE SEINE ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92