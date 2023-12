HAENDEL, AGRIPPINE SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt Catégorie d’Évènement: Boulogne-Billancourt HAENDEL, AGRIPPINE SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt, 30 janvier 2024, Boulogne Billancourt. Haendel, Agrippine OpéraGeorg Friedrich Haendel Agrippina, extraitsSophie Rennert Agrippina Federico Fiorio Nerone Emmanuelle de Negri Poppea Luigi De Donato Claudio Accademia Bizantina Ottavio Dantone direction À l’occasion de ses 40 ans, l’Accademia Bizantina remet à l’honneur cet opera seria où conspire Agrippine pour mettre son fils Néron sur le trône. En signant cette partition à 25 ans seulement, Haendel annonçait déjà sa grande finesse psychologique et son sens éblouissant de la dramaturgie vocale.ACTIVITÉ ASSOCIÉE> Starting-block30 janv à 18h30Rencontre de 30 min autour du programme. Entrée libre sur présentation du billet du concert.

Tarif : 12.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-01-30 à 19:30
SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN
ILE SEGUIN
92100 Boulogne Billancourt

