Vous Trouvez Ça Classique ? Danses hongroises de Brahms Samedi 18 novembre, 19h00 La Seine Musicale, Ile Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt tarif unique 35€, tarif réduit, invitations sur demande

Composées à l’origine pour piano à quatre mains, les Danses hongroises de Brahms ont été transcrites pour orchestre : les cordes interprètent à merveille les thèmes du folklore tzigane dont on raffolait alors et qui n’ont rien perdu de leur attrait. La passion, langoureuse ou exubérante, est le moteur irrésistible de ces danses populaires. Follement libres, elles alternent les climats sombres et douloureux avec les épisodes pittoresques et insouciants. Mathieu Herzog et son orchestre Appassionato vous font découvrir quelques-uns de ces tubes du répertoire symphonique et les secrets de leur « swing » si caractéristique !

La Seine Musicale, Ile Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt Ile Seguin Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.laseinemusicale.com/spectacles-concerts/vous-trouvez-ca-classique-brahms-danses-hongroises/ »}, {« type »: « email », « value »: « clara@appassionatomusic.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T19:00:00+01:00 – 2023-11-18T20:15:00+01:00

© Rémi Rière