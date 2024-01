LA HAINE LA SEINE MUSICALE – GRANDE SEINE Boulogne Billancourt, samedi 14 décembre 2024.

Il y a près de 30 ans sortait le film culte LA HAINE de Mathieu Kassovitz, symbole d’une génération, grand classique du cinéma français, révélé et récompensé au Festival de Cannes 1995 par le Prix de la mise en scène, puis par 3 prix dont celui du meilleur film aux Césars. Encensé par la critique, y compris à l’international, suscitant l’admiration de personnalités comme StevenSpielberg, qui déclare avoir adoré le film .Des décennies plus tard, les éloges continuent d’affluer. En 2016 le rappeur A$AP Rocky a publié un clip/court-métrage de 12 minutes fortement inspiré du film culte. Juillet 2023, l’acteur Cillian Murphy (Oppenheimer, Peaky Blinders, Inception…) a qualifié LA HAINE de chef-d’oeuvre . En septembre de la même année, la superstar Rosalía a partagé son expérience du film sur son compte Instagram, démontrant ainsi son impact durable à travers les générations et les continents.En octobre 2024, Mathieu Kassovitz est de retour avec une création vivante et immersive pour La Seine Musicale. Le réalisateur revisite l’histoire de son film culte en l’adaptant sur scène et souligne le caractère éminemment actuel du film, dans un contexte où la culture dite “de banlieue” peine encore parfois à être reconnue à sa juste valeur.

Tarif : 25.00 – 85.00 euros.

Début : 2024-12-14 à 15:00

Réservez votre billet ici

LA SEINE MUSICALE – GRANDE SEINE ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92