ALORS ON DANSE ? LA SEINE MUSICALE – GRANDE SEINE Boulogne Billancourt, dimanche 17 novembre 2024.

Chris Marques et Jaclyn Spencer repartent sur les routes de France avec leur création ALORS, ON DANSE ? Un spectacle mondialement inédit qui transporte les spectateurs dans des univers extraordinaires et les plongent tour à tour dans le réel et l’irréel. Un show de danse à couper le souffle, puissant et sans précédent, qui offre une expérience nouvelle pour le public !LE PREMIER SPECTACLE EN REALITE AUGMENTEEAprès le succès de Danse avec les Stars La Tournée et la mise en scène du spectacle triomphale Stars80 et une première tournée à guichet fermés Alors, On Danse ? en décembre 2022, le couple triple champions du monde de salsa nous offre une expérience unique, issue de plusieurs années de développement technique. Effets spéciaux, technologies holographiques, écrans LED, projections, mapping ou réalité augmentée placent les artistes au coeur du show.2 heures de spectacle, 10 danseurs dont Inès Vandamme, Christophe Licata, Elsa Blois, Coralie Licata, danseurs de Danse avec les Stars et la présence de 2 chanteurs , Amalya Delpierre et Pierre Darmon interprétant en live des titres entre pop (Camilla Cabello, Bruno Mars, Dua Lipa…) et variété (Claude François, Soprano, Maitre Gims, Benjamin Biolay, Stromae).Ce spectacle à ne pas rater nous fait vivre et vibrer grâce à un scénario véritablement écrit comme un film, entre comédie romantique et film d’humour. Un savant mélange entre le 7ème art et la scène…- Report :Initialement prévu le 11 février 2024, le spectacle est reporté le 17 novembre 2024.Les billets achetés pour le 11.02.24 sont valables pour le 17.11.24.Vous ne pouvez pas vous rendre à la nouvelle date ?Veuillez-vous rapprocher du point de vente où vous avez acheté votre billet pour vous faire rembourser jusqu’au 31/01/24.

Tarif : 32.00 – 65.00 euros.

Début : 2024-11-17 à 18:00

Réservez votre billet ici

LA SEINE MUSICALE – GRANDE SEINE ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92