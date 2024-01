THE WORLD OF HANS ZIMMER LA SEINE MUSICALE – GRANDE SEINE Boulogne Billancourt, dimanche 31 mars 2024.

Puissant. Beau. Dramatique. A couper le souffle. Fort. Emouvant. C’est ce qui définit la musique du double lauréat de l’Academy Award®, Hans Zimmer. En 2024, son spectacle acclamé, The World of Hans Zimmer, aura une nouvelle programmation musicale et s’engagera également dans une tournée internationale. Le nouveau sous-titre “A New Dimension” est en-soi un indice: Hans Zimmer prépare une nouvelle sélection de sa large collection de titres pour The World of Hans Zimmer – A New Dimension. Le public sera invité à un voyage musical unique qui le plongera dans de toutes nouvelles dimensions. Avec plus de 30 dates dans 13 pays, The World of Hans Zimmer – A New Dimension se produira dans différentes scènes européennes. La précédente édition de la tournée The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration a triomphé en Allemagne en 2018 avant de conquérir le monde. Hans Zimmer ne participera pas physiquement à The World of Hans Zimmer – A New Dimension mais il reste concepteur du spectacle et directeur musical. Il déclare: “Mon aspiration pour ce nouveau spectacle est de préserver la culture de l’orchestre et permettre au public de redécouvrir les facettes uniques de la musique orchestrale. Il y a de nombreuses anecdotes que j’aimerais raconter et des compagnons et amis de longue date que j’aimerais présenter.” Le chef d’orchestre Gavin Greenaway, un ami de confiance de toujours du compositeur hollywoodien, continuera d’incarner sur scène la magie de l’œuvre de Hans Zimmer en 2024, il sera accompagné des solistes les plus renommés de l’équipe de Zimmer et d’un orchestre symphonique prestigieux. Gavin Greenaway explique comment les stupéfiantes interactions entre les musiciens se révèlent dans cette série de concerts: “Nous avons imaginé un moyen pour que chacun soit acteur de la musique sans qu’il n’existe de star qui se discerne des autres. La star c’est la musique…Le spectacle est un chef d’œuvre et nous l’admirons.” Le public assistera à des projections étonnantes de séquences de films illustrant la musique.Avec The World of Hans Zimmer, le “Rebelle d’Hollywood” (selon la BBC) a créé une expérience live glamour, entrainante et fascinante d’un genre nouveau.Les mélodies extraordinaires et les compositions modernes d’Hans Zimmer captivent de très nombreux fans de toutes générations. Il a participé et donné du relief à de nombreux blockbusters internationaux parmi lesquels “Dune,” “James Bond – Mourir peut attendre”, “Le roi Lion”, “Gladiator”, “Pirates des Caraibes”, la trilogie “The Dark Knight”, “Interstellar”, “Le dernier Samouraï”, ainsi que “Top Gun: Maverick” entre autres.Le double album “The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration” est sorti en 2019 chez Sony Classical. Présenté par Semmel Concerts, RCI Global & Tomek Productions.

Tarif : 68.50 – 167.50 euros.

Début : 2024-03-31 à 19:00

LA SEINE MUSICALE – GRANDE SEINE ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92