BERNARD LAVILLIERS LA SEINE MUSICALE – GRANDE SEINE Boulogne Billancourt, vendredi 29 mars 2024.

LAVILLIERS« METAMORPHOSE »Concert symphoniqueLavilliers et les grands orchestres se sont régulièrement fréquentés.On se souvient de son concert avec l’Orchestre Lamoureux au théâtre des Champs Elysées et de son hommage à Léo Ferré au théâtre du Chatelet.Il y a un an, il donnait un concert unique à la Maison de Radio France et l’expérience lui a donné envie de reprendre la route avec orchestre symphonique, en métamorphosant son répertoire.________Nouvel album « Métamorphose », 13 titres revisités avec un Orchestre Symphonique et un inédit.Sortie le 13 Novembre 2023

Tarif : 39.00 – 75.00 euros.

Début : 2024-03-29 à 20:00

LA SEINE MUSICALE – GRANDE SEINE ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92