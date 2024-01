CELINE SYMPHONIQUE LA SEINE MUSICALE – GRANDE SEINE Boulogne Billancourt, 2 mars 2024, Boulogne Billancourt.

A l’occasion des 30 ans de l’album iconique de Céline Dion D’Eux, retrouvez durant 3 soirées exceptionnelles, ses plus belles chansons revisitées par le Live Symphonic Orchestra ; accompagné des voix uniques d’Anne Sila, Vincent Niclo et de nombreux invités prestigieux.« Céline Symphonique » sera en représentation les 29 février, 1er et 2 mars 2024 à la Seine Musicale.

Tarif : 49.00 – 99.00 euros.

Début : 2024-03-02 à 20:30

LA SEINE MUSICALE – GRANDE SEINE ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92