Emergence Day 2023 La Seine Musicale / Boulogne-Billancourt / 92, 30 mars 2023, Boulogne-Billancourt. Emergence Day 2023 Jeudi 30 mars, 14h30 La Seine Musicale / Boulogne-Billancourt / 92 Entrée libre sur reservation L’Emergence day est un focus sur les artistes en émergence professionnelle, repéré·es et accompagné·es par le Département des Hauts-de-Seine, organisateur du festival, et ses partenaires sur le territoire avec : le Prix Chorus, dispositif de repérage d’envergure nationale,

le PAPA, dispositif d’accompagnement centré sur les artistes issus des Hauts-de Seine,

Les artistes accompagnés par les structures des Hauts-de-Seine et le RIF (Réseau des musiques actuelles en Ile-de-France).

C’est aussi une rencontre professionnelle de 14h30 à 17h30, organisée en partenariat avec le RIF, destinée aux acteurs de la filière musicale et aux musicien·nes, pour échanger sur les enjeux des artistes en émergence. Cette année au programme : les médias et les artistes émergent·es. Infos pratiques

Le jeudi 30 mars 2023 à La Seine Musicale, Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt Tous les concerts sont gratuits sur réservation obligatoire (à venir). Inscription à partir du 1er mars 2023. L’inscription est obligatoire pour assister à la rencontre professionnelle La Seine Musicale / Boulogne-Billancourt / 92 Ile seguin boulogne Boulogne-Billancourt 92100 Rives de Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T14:30:00+02:00 – 2023-03-30T23:00:00+02:00

