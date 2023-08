Visites guidées des Extatiques La Seine Musicale Boulogne-Billancourt, 16 septembre 2023, Boulogne-Billancourt.

Venez découvrir les Extatiques, un parcours d’art contemporain en plein air !

Les Extatiques offrent une balade sensible et artistique dans un cadre architectural exceptionnel sur l’Ile Seguin et à Paris la Défense. Les artistes internationaux invités cette année sur l’Ile sont : Joëlle Allet, Jérémy Gobé, Philip Haas, Cornelia Konrads, Julien Salaud et Bob Verschueren.

Autour des 4 éléments – le feu, l’air, l’eau et la terre, l’exposition propose des oeuvres inédites jouant avec la Seine musicale et son architecture hors norme.

Les visites guidées ont lieu toutes les heures de 11h à 18h, dernier départ à 17h.

Lieu de départ : au pied des escaliers de la Seine musicale.

La Seine Musicale Ile Seguin 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 74 34 54 00 http://www.laseinemusicale.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

