A l'occasion de cette journée portes ouvertes, de nombreuses animations vous sont proposées : visites guidées, concerts en intérieur et en plein air, ateliers jeune public, expériences immersives, découverte de notre saison 2023/2024…

L’occasion de (re)découvrir le bâtiment conçu par l’architecte japonais Shigeru Ban, associé au Français Jean de Gastines, inauguré il y a 6 ans en avril 2017. Lieu de toutes les musiques, La Seine Musicale se dévoile entièrement à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, avec de nombreuses activités proposées. La Seine Musicale Ile Seguin 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 74 34 54 00 http://www.laseinemusicale.com Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Samedi 16 septembre 2023, 11h00-18h00

