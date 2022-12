Mademoiselle in Paris La Seine Musicale Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Mademoiselle in Paris
Samedi 18 février 2023, 20h30
La Seine Musicale
Boulogne-Billancourt

Concert symphonique – Orchestre Lamoureux La Seine Musicale île seguin Rives de Seine Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France On l’appelait « Mademoiselle ». Nous célébrons Nadia Boulanger, musicienne complète, interprète, compositrice, cheffe d’orchestre (elle fut souvent à la tête de l’Orchestre Lamoureux) et pédagogue au rayonnement mondial, à travers sa musique bien sûr, et celle de ses maîtres et disciples. La Fantaisie Variée pour piano et orchestre trouve maintenant sa place dans le répertoire des pianistes. Ni rhapsodie ni concerto, le piano y dialogue avec un orchestre aux mille couleurs. Le Concerto pour la main gauche de Maurice Ravel, aussi d’une forme singulière, compte parmi les œuvres les plus profondes du compositeur. Double filiation musicale avec nos deux compères américains Aaron Copland et Leonard Bernstein puisque c’est sur les conseils de son illustre « senior » que ce dernier ira étudier dans les classes de Mademoiselle Boulanger. Nous entendrons deux œuvres dont les inspirations littéraires et théâtrales nous transportent dans la ville où Nadia Boulanger connut un succès retentissant et fut la première femme à diriger le New York Philharmonic. Venez assister à notre avant-concert à 19h30 en présence d’Orchestre à l’École et d’Adrien Perruchon ! Retrouvez également l’Orchestre Lamoureux en famille à 10h00 pour un Bébé Concert.

