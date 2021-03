La Seine & Marne fluviale au salon Virtual Nautic!, 11 mars 2021-11 mars 2021, Lagny-sur-Marne.

La Seine & Marne fluviale au salon Virtual Nautic! 2021-03-11 10:00:00 – 2021-03-11 21:00:00 Office de Tourisme de Marne et Gondoire 2 rue du chemin de fer

Lagny-sur-Marne Seine-et-Marne Lagny-sur-Marne

Les atouts fluviaux de la Seine et Marne seront fièrement représentés par les Offices de Tourisme de Meaux, Coulommiers et Marne & Gondoire dans les allées digitales du salon Virtual Nautic hall 1 Stand B 24, 25 et 26.

officedetourisme@marneetgondoire.fr +33 1 64 02 15 15 http://www.marneetgondoire-tourisme.fr/fr/accueil/

