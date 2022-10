La Seine en scène Rives-en-Seine Rives-en-Seine Catégories d’évènement: Rives-en-Seine

Seine-Maritime La Seine en Scène est une réalisation de Gérard Elleboode (voir plus bas). Elle propose :

– Une exposition de photos de l’auteur qui vous emmène en croisière depuis la source de la Seine jusqu’à l’estuaire

– Un commentaire de l’exposition à la découverte des principales curiosités du fleuve : samedi à 14h30

– Un concert de chansons de la Seine associant les créations de l’auteur compositeur, aux grands succès d’autrefois (Vincent Scotto, Guy Large, Louis Poterat, Jean Drejac..) interprétés par une jeune chanteuse “Dame Lola” aux allures de Gavroche, accompagnée par des musiciens d’excellence : Gwenaëlle Réverer à la Harpe, Magali Duboucher à la flûte traversière, Jean Charles Danet à l’accordéon. Chacun d’entre eux enseigne dans les conservatoires régionaux de Normandie.

Le réalisateur de ce cet événemet, Gérard Elleboode quant à lui, sera à la guitare et au violon. Exposition

50 photos visible samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 15h.

Visite commentée de l’exposition : samedi à 14h30 Concert

Concert le dimanche à 15h00 Entrée libre Qui est Gérard Elleboode ?

Gérard Elleboode est un artiste aux multiples talents. Né à Paris en 1952, sa vie est liée à la Seine, de par ses descendants familiaux (un grand-père marinier, un autre employé au chantier naval du Trait) et de ses lieux de résidence (pont de Grenelle à Paris et chemin de Halage de Saint-Fargeau-Ponthierry).

Il étudie le violon au conservatoire municipal Francis Poulenc à Paris et écrit très tôt des poèmes. Il publie “Voyage au Pays de Bière” et ” Le Chant de Songes” et produit ensuite son premier album “L’Ode de Fleurs”.

gerard.elleboode@orange.fr

