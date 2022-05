La Seine en Dragon Boat

La Seine en Dragon Boat, 20 août 2022, . La Seine en Dragon Boat

2022-08-20 – 2022-08-20 Le Dragon Boat, ou bateau dragon, c’est une embarcation originaire de la Chine antique et le sport national chinois, aujourd’hui pratiqué dans le monde entier. Sur cette pirogue pas comme les autres, c’est le tambour qui mène la danse et fait… dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville