Visite guidée du parcours d’exposition La Seigneurie Andlau, 16 septembre 2023, Andlau.

Visite guidée du parcours d’exposition 16 et 17 septembre La Seigneurie

Suivez nos médiateurs pour une visite guidée du parcours d’exposition.

Entièrement repensée, cette visite fait la part belle aux nouvelles thématiques présentées. Découvrez le territoire et ses ressources naturelles, l’abbaye d’Andlau et ses chefs-d’œuvre de l’art roman, mais retrouvez aussi celles que vous aimez déjà : les maisons à pans de bois ou la construction des châteaux forts ! Cette visite est jalonnée de nombreuses maquettes et manipulations pour toujours plus d’interactivité.

La Seigneurie Place de la Mairie, 67140 Andlau Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 (0) 3 88 08 65 24 http://www.laseigneurie.alsace À Andlau, dans son imposante bâtisse Renaissance de 1582, la Seigneurie fait peau neuve pour ses 10 ans. Notre Centre d’interprétation du patrimoine vous invite à la découverte du Pays de Barr.

De la plaine à la montagne, explorez ses paysages, ses ressources naturelles et toute la richesse de ses patrimoines : vignobles, maisons à pans de bois, édifices religieux, châteaux-forts…

Porte ouverte sur une terre au cœur de l’Alsace, la Seigneurie vous offre les clefs de toute une région !

La Seigneurie fait partie du réseau des Centres d’interprétation du patrimoine d’Alsace, à découvrir sur www.alsace.eu parking à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Alexandra Koeniguer