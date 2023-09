Cet évènement est passé Visite guidée de l’exposition « A quoi tu joues ? des histoires de jeux » La Seigneurie Andlau Catégories d’Évènement: Andlau

Bas-Rhin Visite guidée de l’exposition « A quoi tu joues ? des histoires de jeux » La Seigneurie Andlau, 16 septembre 2023, Andlau. Visite guidée de l’exposition « A quoi tu joues ? des histoires de jeux » 16 et 17 septembre La Seigneurie Des premiers ossements taillés il y a des milliers d’années à la dernière version de la console vidéo à la mode, jouer à toujours fait partie de notre quotidien.

Mais qu’est-ce qu’un jeu, un jouet ? À qui étaient-ils destinés ? Pédagogie et jeux ont toujours été étroitement liés, ces derniers servant de supports à l’éducation des jeunes princes en les préparant à leur rôle futur. Une fois adulte, on continue à jouer : jeux de hasard, de stratégie où l’argent

s’en mêle…

Objets de grande facture, en matériaux précieux, faisant appel à des savoir-faire précis, le jouet devient peu à peu un objet prisé à collectionner, voire élevé au rang d’œuvre d’art par nombre d’artistes. Conçue comme une grande cour de récréation, cette exposition propose de recréer l’univers et l’histoire du jeu en Alsace par une approche à la fois chronologique et typologique. La Seigneurie Place de la Mairie, 67140 Andlau Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 (0) 3 88 08 65 24 http://www.laseigneurie.alsace À Andlau, dans son imposante bâtisse Renaissance de 1582, la Seigneurie fait peau neuve pour ses 10 ans. Notre Centre d’interprétation du patrimoine vous invite à la découverte du Pays de Barr.

De la plaine à la montagne, explorez ses paysages, ses ressources naturelles et toute la richesse de ses patrimoines : vignobles, maisons à pans de bois, édifices religieux, châteaux-forts…

Porte ouverte sur une terre au cœur de l’Alsace, la Seigneurie vous offre les clefs de toute une région !

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

