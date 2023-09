Cet évènement est passé Démonstrations et reconstitutions historiques La Seigneurie Andlau Catégories d’Évènement: Andlau

Bas-Rhin Démonstrations et reconstitutions historiques La Seigneurie Andlau, 16 septembre 2023, Andlau. Démonstrations et reconstitutions historiques 16 et 17 septembre La Seigneurie Le temps d’un week-end dédié aux jeux et aux jouets anciens, venez découvrir les objets et les techniques de fabrication utilisées à travers le temps. Des Gallo-Romains au Moyen Âge, grâce à des intervenants passionnés, nous vous proposons un véritable voyage dans le temps dans l’univers des jouets. La Seigneurie Place de la Mairie, 67140 Andlau Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 (0) 3 88 08 65 24 http://www.laseigneurie.alsace À Andlau, dans son imposante bâtisse Renaissance de 1582, la Seigneurie fait peau neuve pour ses 10 ans. Notre Centre d’interprétation du patrimoine vous invite à la découverte du Pays de Barr.

De la plaine à la montagne, explorez ses paysages, ses ressources naturelles et toute la richesse de ses patrimoines : vignobles, maisons à pans de bois, édifices religieux, châteaux-forts…

Porte ouverte sur une terre au cœur de l’Alsace, la Seigneurie vous offre les clefs de toute une région !

La Seigneurie fait partie du réseau des Centres d’interprétation du patrimoine d’Alsace, à découvrir sur www.alsace.eu parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

