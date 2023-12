Biathlon Tir Laser La Seigne Les Hôpitaux-Vieux Catégories d’Évènement: Doubs

Les Hôpitaux-Vieux Biathlon Tir Laser La Seigne Les Hôpitaux-Vieux, 4 janvier 2024, Les Hôpitaux-Vieux. Les Hôpitaux-Vieux Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-04 09:00:00

fin : 2024-01-04 17:00:00 . COURS COLLECTIF

Biathlon laser (à partir de 7 ans) – 33€/pers (hors location de skis) – 1h30.

Tous nos cours sont accessibles à tous les niveaux, que vous soyez expert ou débutant nous adapterons nos éducatifs afin de faire progresser les personnes de la meilleure des manières.

*nous nous adaptons aux conditions d’enneigement, les lieux sont susceptibles de changer, par exemple si pas de neige aux Hôpitaux nous sommes susceptibles d’aller sur le secteur du Gounefay ou Les Fourgs. EUR.

La Seigne

Les Hôpitaux-Vieux 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Les Hôpitaux-Vieux Autres Code postal 25370 Lieu La Seigne Adresse La Seigne Ville Les Hôpitaux-Vieux Departement Doubs Lieu Ville La Seigne Les Hôpitaux-Vieux Latitude 46.78989 Longitude 6.36881 latitude longitude 46.78989;6.36881

La Seigne Les Hôpitaux-Vieux Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-hopitaux-vieux/