Cours : biathlon ou ski de fond La Seigne Les Hôpitaux-Vieux Catégories d’Évènement: Doubs

Les Hôpitaux-Vieux Cours : biathlon ou ski de fond La Seigne Les Hôpitaux-Vieux, 6 janvier 2024, Les Hôpitaux-Vieux. Les Hôpitaux-Vieux Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 09:00:00

fin : 2024-01-06 17:00:00 . COURS PARTICULIERS

Cours particuliers individuels, en famille ou entre amis ou groupes :

– Ski de fond skating ou classique

– Biathlon tir à 10m

– Biathlon tir à 50m, comme les champions (accessible dès 13 ans)

Tous nos cours sont accessibles à tous les niveaux, que vous soyez expert ou débutant nous adapterons nos éducatifs afin de faire progresser les personnes de la meilleure des manières. EUR.

La Seigne

Les Hôpitaux-Vieux 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Les Hôpitaux-Vieux Autres Code postal 25370 Lieu La Seigne Adresse La Seigne Ville Les Hôpitaux-Vieux Departement Doubs Lieu Ville La Seigne Les Hôpitaux-Vieux Latitude 46.78989 Longitude 6.36881 latitude longitude 46.78989;6.36881

La Seigne Les Hôpitaux-Vieux Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-hopitaux-vieux/