La sécurité sociale de l’alimentation: la nourriture, un autre combat ? Lescar, 15 décembre 2022, Lescar.

La sécurité sociale de l’alimentation: la nourriture, un autre combat ?

Chemin Salié Emmaüs Pau- Lescar Lescar Pyrénées-Atlantiques Emmaüs Pau- Lescar Chemin Salié

2022-12-15 – 2022-12-15

Emmaüs Pau- Lescar Chemin Salié

Lescar

Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Cette rencontre vous propose d’échanger : la nourriture, un autre combat et un projet de société à la hauteur des enjeux agricoles et alimentaires. En présence de :

– DOMINIQUE PATUREL (Chercheuse à l’INRAE)

– NICOLAS GIROD (Paysan et porte-parole national de la Confédération Paysanne)

– YANN VANHERZEELE (Du groupe alimentation de Réseau Salariat, association cofondée par BERNARD FRIOT) et porte-parole au sein du collectif national pour une sécurité sociale de l’alimentation.

+33 5 59 81 17 82

emmaüs lescar

