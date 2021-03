Altenach Altenach Altenach, Haut-Rhin La seconde vie des déchets verts Altenach Catégories d’évènement: Altenach

Haut-Rhin

La seconde vie des déchets verts, 27 mars 2021-27 mars 2021, Altenach. La seconde vie des déchets verts 2021-03-27 14:00:00 – 2021-03-27 17:00:00

Altenach Haut-Rhin Altenach François Jaeckel propose un atelier pour réussir le compost : principe de compostage, rôle des décomposeurs, choix des ingrédients, proportion du mélange, questions pratiques… Le compost n’aura plus de secret pour vous ! Inscription obligatoire au 03 89 82 22 50 (SM4) avant le 26 mars. Le compost n’aura plus de secret pour vous !

Inscription obligatoire au 03 89 82 22 50 (SM4) avant le 26 mars. +33 3 89 08 07 50 Le compost n’aura plus de secret pour vous !

Inscription obligatoire au 03 89 82 22 50 (SM4) avant le 26 mars. François Jaeckel propose un atelier pour réussir le compost : principe de compostage, rôle des décomposeurs, choix des ingrédients, proportion du mélange, questions pratiques… Le compost n’aura plus de secret pour vous ! Inscription obligatoire au 03 89 82 22 50 (SM4) avant le 26 mars.

Détails Catégories d’évènement: Altenach, Haut-Rhin Autres Lieu Altenach Adresse Ville Altenach