La seconde surprise de l’amour Aix-en-Provence, 6 avril 2022, Aix-en-Provence.

La seconde surprise de l’amour Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l’Opéra Aix-en-Provence

2022-04-06 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-09 Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l’Opéra

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

10 36 Dans La Seconde Surprise de l’amour, il s’agit de deux personnes qui s’aiment pendant toute la pièce, mais qui n’en savent rien eux-mêmes et qui n’ouvrent les yeux qu’à la dernière scène : ainsi Marivaux résume-t-il lui-même l’intrigue de sa pièce.

Une marquise, veuve inconsolable et un chevalier, amoureux trahi et éploré, se rencontrent, partagent la douleur de leur solitude. Peu à peu au fil de leurs échanges, quelque chose s’échappe, quelque chose naît, quelque chose qui trouble, qui embrouille les certitudes… Le formidable directeur d’acteur qu’est le metteur en scène Alain Françon s’empare de cette drôle de comédie oscillant entre malice et désenchantement dans laquelle Marivaux joue avec délice des réticences d’un amour qui préfère s’ignorer…



Avec Thomas Blanchard, Rodophe Congé, Suzanne De Baecque, Pierre-François Garel, Alexandre Ruby,Georgia Scalliet.

Comédie en trois actes et en prose de Marivaux, maître français des délices et dérèglements de l’amour. La Seconde Surprise de l’amour est un joyau du genre. Au Jeu de Paume.

