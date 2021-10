Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris La seconde école de Vienne : Schönberg, Berg, Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

La seconde école de Vienne : Schönberg, Berg, Philharmonie de Paris, 11 janvier 2022

De la simple découverte à l’approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d’enrichir leurs connaissances. Chaque cycle propose une série de conférences où la musique – populaire ou savante – est abordée dans son contexte historique, sociologique et esthétique. En contrepoint de la Biennale du quatuor à cordes programmée en janvier à la Philharmonie de Paris, ce collège retrace l’histoire de cette formation du XVIIIe siècle à nos jours : naissance du genre, évolution stylistique, grandes sphères géographiques et esthétiques, compositeurs fondamentaux seront à l’étude dans les différentes conférences. Professeur d’analyse musicale au Conservatoire de Paris, conférencier à la Philharmonie, Claude Abromont est l’auteur, avec Eugène de Montalembert, d’un Guide de la théorie de la musique (Fayard/Lemoine, 2001), d’un Guide des formes et d’un Guide des genres de la musique occidentale (Fayard/Lemoine, 2010). Il a également publié un Petit Précis du commentaire d’écoute (Fayard, 2010), un roman (Bayard, 2013), un essai sur Berlioz (La rue musicale, 2016, Prix spécial du jury du Prix France Musique des Muses) et un Guide de l’analyse musicale (EUD, 2019). Un Vocabulaire de l’harmonie (Minerve, 2021) est en préparation. Lieu : Salle de conférence – Philharmonie Animations -> Conférence / Débat Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

