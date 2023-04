Spectacle : Hôtel Dalida La Séauve-sur-Semène Catégories d’Évènement: Haute-Loire

La Séauve-sur-Semène

Spectacle : Hôtel Dalida, 14 avril 2023, La Séauve-sur-Semène . La Séauve-sur-Semène ,Haute-Loire , Spectacle : Hôtel Dalida Centre Socio Culturel La Séauve-sur-Semène Haute-Loire

2023-04-14 – 2023-04-14 La Séauve-sur-Semène

Haute-Loire . Hôtel Dalida n’est pas le nom d’un hôtel dans une capitale lointaine du Caucase.

Hôtel Dalida c’est un spectacle hommage de Claudine Lebègue à la chanteuse, Dalida. +33 7 60 34 30 05 La Séauve-sur-Semène

dernière mise à jour : 2023-02-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, La Séauve-sur-Semène Autres Lieu La Séauve-sur-Semène Adresse Centre Socio Culturel La Séauve-sur-Semène Haute-Loire Ville La Séauve-sur-Semène Departement Haute-Loire Tarif Lieu Ville La Séauve-sur-Semène

La Séauve-sur-Semène La Séauve-sur-Semène Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la seauve-sur-semene /

Spectacle : Hôtel Dalida 2023-04-14 was last modified: by Spectacle : Hôtel Dalida La Séauve-sur-Semène 14 avril 2023 Centre Socio Culturel La Séauve-sur-Semène Haute-Loire Haute-Loire La Séauve-sur-Semène

La Séauve-sur-Semène Haute-Loire