.Public enfants. A partir de 3 ans. payant Tarif unique : 8€ – de 14 ans : 6€ Jeudi 2 novembre à 14h30, le Festival du Film Coréen à Paris propose une séance de courts métrages 100% pour les enfants à partir de 3 ans. Le Festival du Film Coréen à Paris a concocté une séance pour les enfants – la SHORTCUTS KIDS – composée de 6 films pour une durée de 42 minutes. Petits dinos, hamster mignon, loup, golem et animation tout en coton se réunissent dans 6 courts-métrages adorables. Des contes initiatiques à voir en famille pour le plaisir de tous. A noter : cette sélection est pensée pour les enfants dès 3 ans. Les films sont choisis avec attention pour leur format court et l’absence de dialogue / texte / sous-titres. Découvrez toutes les informations sur les films de la séance Shortcuts Kids sur notre site officiel. Publiciscinémas 129 avenue des Champs Elysées 75008 Paris Contact : http://www.ffcp-cinema.com/ https://www.facebook.com/FFCPCinema https://www.facebook.com/FFCPCinema http://www.ffcp-cinema.com/information

