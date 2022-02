La séance du petit cabieu : cinq petits contes gourmands Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham Calvados Le cinéma du Cabieu propose pour les enfants dès 4ans une formule 1 film + 1 goûter + 1 animation au tarif unique de 4€.

Le cinéma du Cabieu propose pour les enfants dès 4ans une formule 1 film + 1 goûter + 1 animation au tarif unique de 4€.

Cette fois-ci, venez découvrir « Jardins enchantés » : un programme de six courts-métrages.

