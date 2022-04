La séance des enfants Bibliothèque Marguerite Audoux Paris Catégories d’évènement: île de France

La séance des enfants Bibliothèque Marguerite Audoux, 27 avril 2022, Paris. Le mercredi 27 avril 2022

de 16h00 à 17h30

Le mercredi 04 mai 2022

de 16h00 à 17h30

. gratuit

Pendant les vacances, une séance de cinéma pour les enfants tous les mercredis ! Un moment à partager en famille ou entre amis ! Les mercredis des vacances scolaires, la bibliothèque vous propose une projection de film à destination des enfants. Rendez-vous mercredis 27 avril et 4 mai à 16h en salle de projection Programmation disponible à la bibliothèque Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

3 : Arts et Métiers (Paris) (289m) 75 : Square du Temple (Paris) (93m)

Contact : 01 44 78 55 20 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr

