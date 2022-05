La sculpture : que la lumière soit ! Musée d’art et d’histoire d’Albertville Albertville Catégories d’évènement: Albertville

Savoie

La sculpture : que la lumière soit ! Musée d’art et d’histoire d’Albertville, 14 mai 2022, Albertville. La sculpture : que la lumière soit !

Musée d’art et d’histoire d’Albertville, le samedi 14 mai à 19:00

Tout au long de la soirée, profitez de la présence de guides-conférenciers pour découvrir différents aspects de la sculpture ! Plusieurs thématiques seront abordées au cours de mini-médiations : – La technique de la dorure – Saint Jacques : une sculpture remarquable des collections datée du XVe siècle – La sculpture dans les objets du quotidien Durée : 10 minutes Départs toutes les 30 minutes Familiarisez-vous avec la technique de la sculpture au cours de médiations flash Musée d’art et d’histoire d’Albertville Maison Rouge Grande place de Conflans, 73200 Albertville, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, France Albertville Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Albertville, Savoie Autres Lieu Musée d'art et d'histoire d'Albertville Adresse Maison Rouge Grande place de Conflans, 73200 Albertville, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ville Albertville lieuville Musée d'art et d'histoire d'Albertville Albertville Departement Savoie

Musée d'art et d'histoire d'Albertville Albertville Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albertville/

La sculpture : que la lumière soit ! Musée d’art et d’histoire d’Albertville 2022-05-14 was last modified: by La sculpture : que la lumière soit ! Musée d’art et d’histoire d’Albertville Musée d'art et d'histoire d'Albertville 14 mai 2022 Albertville Musée d'art et d'histoire d'Albertville Albertville

Albertville Savoie