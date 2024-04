La sculpture, décor d’architecture CIAP Parthenay, samedi 6 avril 2024.

Nouvelle exposition au Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) qui vous invite à découvrir les décors sculptés dans la pierre ou dans le bois qui ornent les édifices du territoire de Parthenay-Gâtine, grâce à de belles photographies à hauteur du regard, qui vous donneront sans aucun doute envie d’aller admirer ces sculptures sur place !

Quelques véritables sculptures sont aussi présentées dans cette exposition, qui met en avant les liens étroits entre l’architecture et ses décors, et dont le parcours vous séduira par son approche à la fois artistique et ludique !

Labellisé Pays d’art et d’histoire depuis 1993, la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine dispose d’un CIAP, formidable espace de médiation donnant des clés de lecture pour comprendre l’histoire et le patrimoine de Parthenay et de la Gâtine. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-10-31

CIAP 28 Rue du Château

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine pah@cc-parthenay-gatine.fr

L’événement La sculpture, décor d’architecture Parthenay a été mis à jour le 2024-04-05 par CC Parthenay Gâtine