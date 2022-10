La sculpture de bronze : techniques, sujets et fonctions

2022-11-20 11:00:00 11:00:00 – 2022-11-20 12:15:00 12:15:00 EUR 3 3 Nous présenterons différents objets sculptés en bronze du musée : statues et statuettes, objets de décoration et de la vie quotidienne…



Alice Vallat, guides-conférencière, vous proposent un regard inattendu sur les collections permanentes du musée sous forme d’une visite approfondie. Visitez le musée autrement… Ce dimanche la thématique porte sur « La sculpture de bronze : techniques, sujets et fonctions » et les œuvres ne manquent pas dans les collections à ce sujet ! dernière mise à jour : 2022-10-14 par

