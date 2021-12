Saint-Dizier Théâtre de Saint-Dizier Haute-Marne, Saint-Dizier La sculpture dans la région de Saint-Dizier au XVIe siècle Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

La sculpture dans la région de Saint-Dizier au XVIe siècle Théâtre de Saint-Dizier, 20 janvier 2022, Saint-Dizier. La sculpture dans la région de Saint-Dizier au XVIe siècle

Théâtre de Saint-Dizier, le jeudi 20 janvier 2022 à 18:30 Entrée libre dans la limite des places disponibles et le respect des consignes sanitaires

Par Patrick Corbert, professeur émérite d’histoire médiévale à l’université de Lorraine, correspondant de l’institut. Conférence organisée par le Musée de Saint-Dizier. Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Centre-Ville Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T18:30:00 2022-01-20T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Théâtre de Saint-Dizier Adresse Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Ville Saint-Dizier lieuville Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier