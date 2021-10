La sculpture au XVIe siècle dans le nord de la Haute-Marne Théâtre de Saint-Dizier, 20 janvier 2022, Saint-Dizier.

La sculpture au XVIe siècle dans le nord de la Haute-Marne

Théâtre de Saint-Dizier, le jeudi 20 janvier 2022 à 18:30

Les statues médiévales et Renaissance de la région de Saint-Dizier ont peu retenu les amateurs, dont l’attention s’est concentrée, pour le nord de la Haute-Marne, sur les chefs-d’œuvre conservés autour de Joinville. La zone bragarde comprend pourtant des pièces de valeur datables du XIIIe au XVIe siècles, notamment dans les églises de Saint-Dizier, Eclaron ou Perthes. Aux environs de Chevillon, on retient les statues d’Avrainville et de Bienville. Mais l’essentiel tient au fait que cette partie de la vallée de la Marne a été un des théâtres de l’activité d’une mouvance de sculpteurs jusqu’à présent ignorée : l’atelier « du Perthois » ou « de l’Est champenois », actif vers 1520, plutôt spécialisé dans le travail du bois et inspiré de l’art gothique tardif des Pays-Bas. Des œuvres marquantes de cette officine se découvrent à Moëslains (les trois statues d’un groupe du Calvaire), Sainte-Livière (deux figures de la Passion du Christ), Villiers-en-Lieu (une Pietà), Curel (une Vierge à l’Enfant et une croix monumentale, toutes deux exceptionnellement en pierre) et dans d’autres villages proches. A Ancerville, le Collège apostolique (treize statues sur culot) en constitue un témoin majeur. L’ensemble de cette production mérite de sortir d’une injuste obscurité. Conférence proposée dans le cadre du cycle des Conférences du Jeudi, un partenariat entre la Ville de Saint-Dizier (Musée), l’association Archéolonna et le Conseil départemental de la Haute-Marne (Archives départementales).

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire obligatoire.

Conférence par Patrick Corbet, dans le cadre des Conférences du Jeudi

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 SAINT-DIZIER Saint-Dizier Haute-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T18:30:00 2022-01-20T20:00:00