La Scribouille Médiathèque de Rocheservière Rocheservière Catégories d’évènement: Rocheservière

Vendée

La Scribouille Médiathèque de Rocheservière, 26 mars 2022, Rocheservière. La Scribouille

Médiathèque de Rocheservière, le samedi 26 mars à 10:00 Gratuit, Ouvert à tous

Pour fêter le printemps des poètes, rendez-vous à la médiathèque de Rocheservière le samedi 26 mars de 10h à 12h pour jouer avec plusieurs formes d’écriture Médiathèque de Rocheservière 1 rue Saint André, 85620 Rocheservière Rocheservière La Source Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rocheservière, Vendée Autres Lieu Médiathèque de Rocheservière Adresse 1 rue Saint André, 85620 Rocheservière Ville Rocheservière lieuville Médiathèque de Rocheservière Rocheservière Departement Vendée

Médiathèque de Rocheservière Rocheservière Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rocheserviere/

La Scribouille Médiathèque de Rocheservière 2022-03-26 was last modified: by La Scribouille Médiathèque de Rocheservière Médiathèque de Rocheservière 26 mars 2022 Médiathèque de Rocheservière Rocheservière Rocheservière

Rocheservière Vendée