La scribouille, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Nantes. 2021-07-21

Horaire : 09:30 12:30

Gratuit : oui Tout public Principe : proposer aux habitants une rencontre ludique avec les mots.Association l’Annexe À pirmil, parc de la crapaudine et au clos toreau Place Pirmil Nantes Sud Nantes

