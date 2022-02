“La scottish dans tous ses états ” stage avec Audrey Deloffre Centre Culturel Salle Jean Ferrat avenue de Consuegra,Le Passage (47)

Centre Culturel Salle Jean Ferrat avenue de Consuegra, Le Passage (47), le samedi 19 mars à 14:00

**La scottish dans tous ses états:** **pour re-découvrir une danse que l ‘ on croit connaître …** **Le stage propose d’ explorer la scottish à travers la pratique de la danse en couple mais également la découverte d’ autres formes traditionnelles ou de création . Un accent sera mis sur l ‘ échange entre suiveur et guideur . De nombreuses variations rythmiques et chorégraphiques seront proposées pour enrichir sa danse toujours en lien avec la musicalité . Un détour pourra être fait vers des formes dites asymétriques .** **le stage est animé par Audrey Deloffre , passeuse de danse depuis une vingtaine d’ années , qui vous fera partager son enthousiasme pour les danses populaires .** **Avec Bruno Sentou à l ‘ accordéon** -adhésion obligatoire à Culturas d’ Òc :10 €. Possibilité de la prendre sur place . -stage organisé dans les conditions sanitaires du moment -Inscriptions au 06 76 31 33 22 *source : événement [“La scottish dans tous ses états ” stage avec Audrey Deloffre ](https://agendatrad.org/e/34830) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

15€ réduit 10 €

organisé par Culturas d’òc en Lot-et-Garonne Centre Culturel Salle Jean Ferrat avenue de Consuegra,Le Passage (47) Centre Culturel Salle Jean Ferrat avenue de Consuegra, 47520 Le Passage, France

