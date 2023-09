Bal folk à LaScierie La Scierie, Avignon (84), 15 septembre 2023, .

Bal folk à LaScierie Vendredi 15 septembre, 19h00 La Scierie, Avignon (84) 12

//// 15 septembre 2023 /////

Bal Folk

BDPA en partenariat avec LaScierie Bien heureux de vous accueillir pour ce 1er bal de la saison en centre-ville d’Avignon, l’équipe du Bal des Pas Amoureux relance une année de musiques et danses avec ce 1er rdv qui aura lieu à LaScierie, où nous sommes très heureux de pouvoir revenir avec une programmation à danser, écouter… partager !!! > 19h : ouverture/accueil – bar et restauration > 20h : Initiation aux danses de bal > 21h : Bal 1ere partie: Les Chapeaux des Roues 2ème partie:Clica Dróna Expérimentation d’une musique à danser ancrée, tantôt sauvage ou apprivoisée, elle évolue sur les pas des passeurs gascons engagés.Voici un groupe à la pointe de l’archaïsme, ancré dans l’expérimentation, qui mêle boha, archets, tambourin à cordes, voix, effets, bourdons, Gascogne… pour fabriquer un son brut et dense. //// Pratique //// – Lieu : LaScierieLaScierie, 15 boulevard du quai saint lazare, Avignon, France- PAF : 12€ (réduit sur justificatif)- Adhésion à l’asso : 2€ minimum- Nous joindre : contact@baldespasamoureux.org- Nous rejoindre ? : quelle bonne idée :)) appelez-nous ! source : événement Bal folk à LaScierie publié sur AgendaTrad

La Scierie, Avignon (84) 15, Boulevard Saint-Lazare

La Scierie, 84000 Avignon, France [{« link »: « mailto:contact@baldespasamoureux.or »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/44638 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T19:00:00+02:00 – 2023-09-15T23:00:00+02:00

baltrad balfolk