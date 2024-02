La Science taille XX elles Marseille 1er Arrondissement, vendredi 8 mars 2024.

La Science taille XX elles : une exposition artistique et scientifique pour mettre en lumière les femmes scientifiques d’aujourd’hui et inspirer celles de demain

Le CNRS et l’association Femmes & Sciences vous invitent à découvrir l’exposition photographique La Science taille XX elles . 16 actrices de la recherche scientifique, travaillant dans les laboratoires du CNRS en Provence, mettent en scène leur métier pour promouvoir la place des femmes en sciences, déconstruire les stéréotypes encore en vigueur et donner des modèles. Grâce au regard artistique du photographe Vincent Moncorgé et à des formats originaux implantés au coeur de la ville, La Science taille XX elles attire l’attention, suscite la curiosité, offre un aperçu de la diversité des métiers de la recherche et met en lumière des femmes scientifiques d’aujourd’hui pour inspirer celles de demain. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08

fin : 2024-03-24

Place Général de Gaulle

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

