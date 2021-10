Paris Tata monique île de France, Paris La science en bars – Pint of science // Like a Virgin Tata monique Paris Catégories d’évènement: île de France

La science en bars – Pint of science // Like a Virgin Tata monique, 19 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 19 octobre 2021

de 19h à 21h

gratuit

Le festival invite les spectateur•rice•s à changer de cadre le temps d’une soirée et de venir à la rencontre des scientifiques dans les bars parisiens, afin de profiter d’échanges privilégiés. Dans le cadre de la projection du film Like a Virgin de Feriel Ben Mahmoud, deux scientifiques, du domaine des sciences humaines et des sciences médicales, viendront à la rencontre du public pour échanger autour du mythe de la virginité encore bien tenace. Animations -> Conférence / Débat Tata monique 18, rue Laplace Paris 75005

