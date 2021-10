Paris LE MAIF SOCIAL CLUB île de France, Paris La science en bars – Open Brain Bar // Le Dormeur éveillé LE MAIF SOCIAL CLUB Paris Catégories d’évènement: île de France

La science en bars – Open Brain Bar // Le Dormeur éveillé LE MAIF SOCIAL CLUB, 2 novembre 2021, Paris.

de 19h à 21h

gratuit

Le festival invite les spectateur•rice•s à changer de cadre le temps d’une soirée et de venir à la rencontre des scientifiques dans les bars parisiens, afin de profiter d’échanges privilégiés. L’Institut du Cerveau vous donne l’occasion de poser toutes vos questions sur les maladies du sommeil. Dans sa volonté de transmettre et d’aller vers tous les publics, l’ambition de l’ICM – l’Institut du Cerveau – est simple : stimuler la curiosité, le partage et l’échange. Pour cela, l’ICM innove en éditant un rendez-vous récurrent : les Open Brain Bar, des meetup conviviaux organisés tous les deux mois, dédiés à l’innovation médicale et au futur de la santé. Pour faire suite à la projection du film Le dormeur éveillé de Boris Van der Avoort, projeté à Pariscience, des experts de l’Institut du Cerveau – ICM répondront aux questions des participants sur les insomnies et les troubles du sommeil. Événements -> Soirée / Bal LE MAIF SOCIAL CLUB 37, rue de Turenne Paris 75003

