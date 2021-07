Nantes Parc des Dervallières Loire-Atlantique, Nantes La science du sport – La science en bas de chez toi Parc des Dervallières Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

La science du sport – La science en bas de chez toi Parc des Dervallières, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Nantes. 2021-07-28

Horaire : 16:00 19:00

Gratuit : oui 6-14 ans La science en bas de chez toi : les sciences pour toutes et tous. À l’occasion des vacances scolaires d’été, les petits débrouillards proposent des animations scientifiques de rue dans les quartiers, sous tente ou en plein air. Les activités permettent de découvrir de façon ludique des phénomènes de la vie quotidienne à partir d’explorations par l’expérimentation, de visites et de rencontres avec des scientifiques ou professionnels du quartier. Ces actions se déroulent dans divers quartiers à Nantes et Saint-Herblain. Inscription : sur place auprès des animateurs et animatrices Rendez-vous près du bassin des Dervallières Parc des Dervallières Rue Louis Le Nain Dervallières – Zola Nantes

